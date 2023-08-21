Экстренная посадка самолета: заявление Бакинского аэропорта

Капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Манила - Стамбул, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту. Самолет Airbus A350 приземлился в аэропорту Баку в 03:30 по местному времени. Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи.

Самолет вылетел из Баку в Стамбул в 05:07 по местному времени.