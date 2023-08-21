Армения открыла огонь по позициям Азербайджана срочно; заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 23 августа примерно в 02:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района.
Минобороны отмечает, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.