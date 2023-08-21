У Медведева разыгрался аппетит: Россия может «присоединить» Абхазию и Осетию

«Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания — медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — написал Медведев в статье для «АиФ».

Абхазия и Южная Осетия могут быть «присоединены» к России, если на это будут причины, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его мнению, для Запада такой поворот событий станет очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния: «В 2008 году мы остановили наступление на Тбилиси, когда добились устранения возникших угроз и гарантий безопасности. Но сейчас обстановку активно нагнетают вновь — видимо, чтобы создать около наших границ очередной очаг напряженности в дополнение к украинскому флангу. Опять идут разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО. Как по заказу, начались всплески русофобии в этой стране».

Медведев утверждает, что Москва тогда действовала в соответствии с Уставом ООН, и «режим одиозного Саакашвили получил жесткий и быстрый отпор».

Зампред Совбеза также считает, что «большинству жителей Грузии гораздо комфортнее жить» в мире с Россией, поскольку она рядом, а США — «за океаном». Для соседней страны «русофобия — нонсенс, уродство, тяжелая болезнь», «к счастью, вполне излечимая», уверяет Медведев.

В статье он также провел параллели между нынешней ситуацией в Украине и тогда в Грузии. В частности, считает Медведев, украинского лидера Владимира Зеленского ждет та же судьба, что и Саакашвили.