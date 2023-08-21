В частном жилом доме в поселке Бузовна Хазарского района Баку произошел взрыв. Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, информация об этом поступила на горячую линию ведомства «112».

Согласно сообщению, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска.

Было предварительно установлено, что на 1-м этаже двухэтажного частного жилого дома общей площадью 250 кв.м, принадлежащего Гулиеву Имангулу Абдул оглы, 1942 года рождения, в результате утечки бытового газа произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром.

Гулиевой Фарах Имангулу гызы (1998 года рождения) и Гулиеву Тогрулу Имангулу оглы (1997 года рождения), получившим в результате происшествия ожоги различной степени тяжести, была оказана скорая медицинская помощь.

В результате инцидента на 1-м этаже дома сгорели горючие конструкции трех комнат на площади 125 кв.м, выбиты оконные рамы и металлические решетки.

Ведется расследование.