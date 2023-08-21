Россия атаковала Одесскую область. Под ударами зернохранилища
В ночь с 22 на 23 августа, российские вооруженные силы совершили атаку на Одесскую область, используя беспилотные летательные аппараты. На протяжении трех часов продолжалось нападение, нацеленное на гражданскую инфраструктуру. Как передают украинские СМИ, об этом сообщил главы Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где начался пожар, общей площадью 700 квадратных метров. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища», — написал Кипер.
При этом он добавил, что люди не пострадали.
Силы обороны юга Украины сообщили, что группа дронов была запущена с восточного побережья Азовского моря. Девяти беспилотников удалось сбить. Остальные дроны (их количество точно неизвестно) повредили зернохранилища и производственно-перегрузочные комплексы в районе Подунавья. В официальном заявлении сказано, что среди гражданского населения пострадавших нет.
Согласно данным командования воздушных сил ВСУ, еще два российских беспилотника были сбиты в ночь с 22 на 23 августа в Запорожской области.