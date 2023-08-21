Россия атаковала Одесскую область. Под ударами зернохранилища

«К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где начался пожар, общей площадью 700 квадратных метров. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища», — написал Кипер.

При этом он добавил, что люди не пострадали.

Силы обороны юга Украины сообщили, что группа дронов была запущена с восточного побережья Азовского моря. Девяти беспилотников удалось сбить. Остальные дроны (их количество точно неизвестно) повредили зернохранилища и производственно-перегрузочные комплексы в районе Подунавья. В официальном заявлении сказано, что среди гражданского населения пострадавших нет.

Согласно данным командования воздушных сил ВСУ, еще два российских беспилотника были сбиты в ночь с 22 на 23 августа в Запорожской области.