Вспыхнувший в горной местности в Агсу пожар потушили

Пожар, вспыхнувший накануне в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Гирде Агсуинского района, полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Азербайджана.

Согласно информации, в результате пожара в горной местности сгорела сухая трава, кустарники и деревья. Прилегающие территории были защищены от огня. К тушению пожара были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.