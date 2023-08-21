Турция полностью закрыла Дарданеллы

Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов в обе стороны из-за крупного лесного пожара, бушующего в провинции Чанаккале на северо-западе Турции. Об этом заявил глава МВД страны Али Ерликая.

Ранее на территории провинции Чанаккале вблизи пролива вспыхнул пожар, который начал стремительно разрастаться из-за сильного ветра. В операциях по тушению огня участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, около 180 единиц наземной техники.

«В качестве меры предосторожности шоссе Чанаккале - Чан закрыто для движения гражданского автотранспорта, а пролив Дарданеллы закрыт для морского транспорта с обеих сторон», - сообщил сегодня Али Ерликая, отметив, что из охваченного огнем региона уже эвакуированы 1251 человек.