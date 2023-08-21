Продвижение Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе села Работино Запорожской области приближает украинцев ко второй линии обороны россиян. Аналитики Института изучения войны в своей последней сводке отмечают, что вторая линия может оказаться менее укрепленной по сравнению с первой.

Институт отмечает, что у России, возможно, не хватает оперативных резервов. Все вооруженные силы РФ, которые были замечены в районе Работино, уже понесли значительные потери в оборонительных боях, и на данный момент нет информации о наличии свежих войск на второй линии обороны.

Аналитики подчеркивают, что тактика ВСУ, заключающаяся в одновременном наступлении на нескольких участках фронта, оказывает свои плоды. Эта тактика не дает российскому командованию возможности эффективно перераспределять свои резервы между различными участками. В связи с этим американские эксперты считают, что критика в отношении украинцев с призывом сосредоточить все резервы на одной оси является необоснованной.