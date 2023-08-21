Разведка Британии рассказала о трудностях россиян на юге Украины

Россияне после ударов по понтонным мостам на пунктах пропуска «Чонгар» и «Геническ» вынуждены полагаться лишь на один «длинный» маршрут в вопросе своей логистики в Крыму. Об этом сообщает Минобороны Британии.

Там констатируют, что сейчас россияне продолжают наводить понтонные переправы на границе юга Украины с Крымом.

После мощных ударов, которые реализовали ВСУ по выше указанным мостам в середине августа, маловероятно, что эта инфраструктура выдержит существенную нагрузку тяжелой техникой и боеприпасами, которые РФ пытается передислоцировать.

«Там образовались узкие места. Это означает, что российские силы частично полагаются на длинную дорогу через Армянск. Это добавляет дополнительных трудностей логистической сети России на юге», - говорится в сообщении.