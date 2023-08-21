12:48

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев, а также первые леди двух стран Мехрибан Алиева и Зироатхон Мирзиёева встретились с жителями, переселенными в новые дома в жилом комплексе в городе Физули.

* * * 12:05 Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев, а также первые леди двух стран Мехрибан Алиева и Зироатхон Мирзиёева приняли участие в церемонии открытия построенной в Физули полной средней школы №1 имени Мирзы Улугбека.