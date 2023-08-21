Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев в Физули добавлено фото; обновлено 12:48
Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев, а также первые леди двух стран Мехрибан Алиева и Зироатхон Мирзиёева встретились с жителями, переселенными в новые дома в жилом комплексе в городе Физули.
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Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев, а также первые леди двух стран Мехрибан Алиева и Зироатхон Мирзиёева приняли участие в церемонии открытия построенной в Физули полной средней школы №1 имени Мирзы Улугбека.
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Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 августа прибыл в Физулинский район.
В Международном аэропорту Физули, где развеваются государственные флаги Азербайджана и Узбекистана, в честь высокого гостя выстроился почетный караул.
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхон Мирзиёеву встретили президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.