Пашинян увидел «призрак СССР» над Декларацией о независимости

Пока в Армении не будет мира, «призрак СССР будет витать» в ее небе. Как передают армянские СМИ, так сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем поздравительном послании по случаю 32-й годовщины принятия Декларации о независимости.

Пашинян отметил, что Декларация о независимости Армении является знаковым документом, заложившим основу армянской государственности, который был принят в «условиях экономического, политического и идеологического кризиса в Советском Союзе».

Пашинян отметил, что декларация служит увековечиванию конфронтационного дискурса с соседями. «Анализ текста декларации показывает, что мы в конечном итоге выбрали такие слова и содержание, которые основаны на формуле, сделавшей нас частью Советского Союза: речь идет о конфронтационном дискурсе с региональной средой, который удерживал бы нас в постоянном конфликте с нашими соседями. Декларацией независимости мы объявили о выходе из Советского Союза, но и закрыли все пути выхода из Советского Союза, то есть Декларацией о независимости, принятой в конце ХХ века, мы приняли формулу, которая в начале ХХ века уже привела нас к потере независимости», — заявил он.

По словам Пашиняна, необходим тщательный анализ и понимание пройденного пути. «Декларация, каким бы фундаментальным документом она ни была, нуждалась и нуждается в глубоком изучении, поскольку она является политическим документом со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил премьер Армении.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока мирная повестка не возьмет верх, в регионе будет витать «призрак СССР», несовместимый с суверенитетом и независимостью для Еревана.

«Пока у нас не будет мира, призрак СССР будет витать в нашем небе, в небе нашего региона. Я выбираю независимость, суверенитет, демократию. Гражданин Республики Армения выбирает независимость, суверенитет, демократию», - говорится в послании армянского премьера.