Эльмир Алиев, Валенсия 11:18

Сегодня в испанской Валенсии, в знаменитом выставочном центре Feria Valencia, в котором мероприятия проводятся с 1917 года, стартует 40-й по счету чемпионат мира по художественной гимнастике.

В соревнованиях примут участие 222 гимнастки из 62 стран, в том числе и Азербайджана. В индивидуальных соревнованиях нашу страну представят призер чемпионата Европы-2023 Зохра Агамирова, Илона Зейналова и бронзовый призер чемпионата Европы-2022 среди юниорок Камилла Гафарова. В групповых упражнениях выступят победительницы Евро-2023 и призеры прошлогоднего чемпионата мира Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова и Елизавета Лузан. Чемпионат начнется с личных квалификационных соревнований с обручем и мячом. С этими предметами выступят Зохра Агамирова и Илона Зейналова. Соревнования для них стартуют после 19:30 по бакинскому времени.

Всего в индивидуальном первенстве примут участие 88 гимнасток, которые будут бороться за попадание в финал многоборья, куда пробьются 18 сильнейших спортсменок, а также за выход в отдельные финалы с участием восьми граций. Сегодня определятся финалистки с обручем и мячом и сегодня же, начиная с 23:00 по бакинскому времени, пройдут финалы с этими предметами. Завтра гимнастки выступят с булавами и лентой. По итогам завтрашней квалификации станут известны не только по восемь финалисток в этих упражнениях (финалы состоятся завтра же), но и 18 участниц финала многоборья, который пройдет в субботу, 26 августа. Это будет очень важный день с точки зрения попадания на Олимпиаду-2024 в Париж. 18 гимнасток разыграют в финале 14 олимпийских лицензий. В индивидуальной программе каждая страна имеет право делегировать на Игры не больше двух «художниц». При этом Италия, Германия и Болгария уже имеют по одной путевке, а значит, если от этих стран в число 14-ти лучших попадут сразу по две спортсменки, то даже 17-е место в финале многоборья даст возможность отправиться следующим летом в столицу Франции.

Наша главная надежда – Зохра Агамирова – на прошлогоднем чемпионате мира в Софии заняла в финале 13-е место, а значит, мы вполне можем рассчитывать на то, что Зохра во второй раз в карьере завоюет право выступать на главном спортивном событии четырехлетия. Групповые соревнования начнутся днем ранее - в пятницу, 25 августа. 24 команды выступят с обручами, а также с двумя мячами и тремя лентами. В этот день определятся участницы отдельных финалов, которые состоятся в последний день чемпионата - 27 августа. В пятницу также станут известны призеры командного первенства. Здесь будут учитываться восемь выступлений в индивидуальных соревнованиях и два – в групповых. Но самое главное: 25 августа определятся еще пять групп, которые попадут на Олимпийские игры. Болгария, Израиль и Испания уже завоевали лицензии на прошлом чемпионате мира, став его призерами. Если эти команды в Валенсии окажутся в первой пятерке, что вполне вероятно, то для завоевания олимпийской лицензии будет достаточно пробиться в число восьми лучших команд.