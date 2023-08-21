Марков озаботился состоянием Гиркина: может умереть в тюрьме

Российский политолог Сергей Марков призвал власти обратить внимание на здоровье находящегося под арестом бывшего офицера российских спецслужб Игоря Стрелкова (Гиркина).

Марков ссылается на слова семьи Стрелкова, которая утверждает, что он находится в «предынфарктном состоянии» и не получает должной медицинской помощи. Марков отметил, что есть серьезный риск смерти Стрелкова в тюрьме.

Он считает, что подобное событие вызовет радость у «бандеровцев» и украинских СМИ. «Вы представляете взрыв восторга у всех бандеровцев если Стрелков умрет в российской тюрьме? Вы представляете? Все украинские СМИ будут кричать, что такая судьба, сгинуть в русской тюрьме, ждет всех, кто за русский мир. А все мировые СМИ напишут, что Путин уморил одного из тех, кто сбил малазийский Боинг, чтобы Стрелков не дал показания», — написал Марков в своем телеграм-канале.