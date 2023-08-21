В Казахстане не видят альтернативы российскому транзиту

У Казахстана отсутствует полноценная альтернатива российскому транзиту в вопросах перевозки своей нефти, заявили в «КазМунайГазе».

«Если возникнет ограничение по трубопроводу КТК, мы в прошлом году уже перенаправляли часть объемов в направлении Атырау — Самара. Развиваем новые маршруты через Каспий: Баку — Джейхан», — сказал зампредседателя КМГ Булат Закиров.

Закиров заявил, что создание аналогичной КТК крупной транспортной системы потребует значительного времени и миллиардов долларов, поэтому Казахстан в настоящий момент концентрируется на том, чтобы сохранить стабильность поставок через Россию.