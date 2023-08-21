Атака дронов в Белгородской области: трое погибших

Трое мирных жителей погибли в санатории Белгородской области после сброса взрывного устройства с беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в селе Лавы Валуйского городского округа.

«Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте.

Белгородская область подвергается регулярным обстрелам с начала войны в Украине. Наиболее интенсивно обстреливается приграничный город Шебекино.