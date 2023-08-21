Си Цзиньпина не было на открытии саммита БРИКС

Глава КНР Си Цзиньпин пропустил открытие саммита БРИКС в ЮАР. Заявления от его имени зачитал министр торговли Ван Вэньтао. Об этом сообщает Al Jazeera.

В заявлении Си Цзиньпин призвал к расширению БРИКС для построения «более справедливого и равноправного международного порядка», заявил, что «гегемонизм не заложен в ДНК Китая», но при этом Пекин «не желает участвовать в соперничестве великих держав» или создавать «блоковую конфронтацию».

Также говорится, что БРИКС продолжит расширяться, «с каким бы сопротивлением это не сталкивалось».

«Прямо сейчас изменения в мире, в наше время и в истории разворачиваются так, как никогда раньше, приводя человеческое общество к критическому моменту», — сказал Ван Вэньтао.