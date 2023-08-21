Американские стратеги считают, что при контрнаступлении войска Украины слишком рассредоточены и вместо этого должны быть сконцентрированы на главном направлении на юге страны, пишет The New York Times со ссылкой на западных чиновников.

Основной целью контрнаступления ВСУ источники газеты видят перерезание «сухопутного моста» между территорией РФ и аннексированным Крымом. Для этого, полагают они, нужно бросить основные силы на Мелитополь, тогда как украинское командование примерно поровну разделило силы между южным фронтом и Донбассом.

Как пишет NYT, американские стратеги посоветовали Украине сосредоточиться на прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений в этом направлении, даже если украинцы потеряют в этом процессе больше солдат и техники. Газета со ссылкой на двух знакомых с ситуацией чиновников сообщает, что главком ВСУ Валерий Залужный прислушался к этому совету.

Согласно информации из The New York Times, американские официальные лица оценивают, что у Украины остается от месяца до шести недель, прежде чем дождь и погодные условия вынудят сделать паузу в контрнаступлении.

В материале сообщается, что уже в августе из-за дождей Украина была вынуждена отложить как минимум одну операцию по наступлению. Критическим также может быть то, что к середине или концу сентября основные военные силы могут выдохнуться.

Примерно месяц назад Украина сменила войска на передовой, но не смогла прорвать российскую оборону. В то время украинцы вернулись к старой тактике боевых действий, предполагающей изматывание российских войск с помощью артиллерии и дальнобойных ракет.

Американские официальные лица не считают, что контрнаступление обречено на провал, но признают, что украинская сторона не достигла желаемого успеха, на который рассчитывали они и их союзники в начале операции.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности Белого дома, заявил: «Мы не считаем, что конфликт зашел в тупик. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее усилиях по захвату территорий в рамках этого контрнаступления, и мы видим, что она продолжает методично отвоевывать территории».

В то же время российские войска сталкиваются с проблемами в снабжении, логистике и низким моральным духом. Несколько американских официальных лиц считают, что Украине удастся продвинуться примерно на половину пути до Азовского моря к зиме. Один из высокопоставленных американских чиновников говорит, что это будет «частичным успехом». Тем не менее некоторые аналитики полагают, что контрнаступление даже не достигнет этой ограниченной цели.