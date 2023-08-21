Дачу Сталина выставили на продажу
Усадьба «Липки» под Мытищами, где в 30-е годы прошлого века находилась дача советского вождя Иосифа Сталина, была добавлена в список объектов для продажи на сайте ДОМ.РФ, сообщают российские СМИ.
Описание лота на платформе указывает на местоположение и характеристики объекта: «Московская обл., Мытищинский р-н, д. Вешки, «Усадьба Липки, XIX в.» Общая площадь лота — 38,4 га. Тип реализации и вид объекта — продажа здания и аренда земельного участка. Категория — земли особо охраняемых территорий и объектов».
В настоящее время объект находится в процессе подготовки необходимых документов для предстоящей продажи на аукционе. По данным издания «Ведомости», стоимость объекта оценивается в диапазоне 400–500 млн рублей.
Комплекс «Липки» ранее был усадьбой фабриканта Руперта и также служил правительственной дачей до 1989 года. Важно отметить, что с 1932 по 1934 годы Иосиф Сталин постоянно проживал в этой усадьбе.