Дефицит топлива в России
Регионы России столкнулись с острой нехваткой бензина и дизеля на заправках. Дефицит заметили, в частности, в Самарской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в аннексированном Крыму и Краснодарском крае. Среди причин называют увеличение сроков доставки топлива по железным дорогам, перегруженным из-за санкций и сезонного спроса, пишут «Известия».
О дефиците бензина и дизельного топлива на заправках в российских регионах «Известиям» рассказали представители топливного бизнеса.
Как отметил газете глава работающей на полуострове сети «Мосрегионгаз» Герман Колотов, в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах наблюдается нехватка АИ-95, АИ-92 и дизеля. Он связал задержки с загруженностью железных дорог — поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков.
О схожей проблеме рассказали и в Самарской, Новосибирской и Рязанской областях.
Как сообщают «Известия», сроки перевозки топлива по железной дороге в конце июля выросли вдвое по сравнению с предыдущим годом. Это связано с перегрузкой путей РЖД из-за санкций, а также с необходимостью переориентации экспорта угля с западных направлений на восток. Также загруженность железных дорог оказалась выше из-за повышенного туристического спроса в летний период.