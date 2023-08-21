Дефицит топлива в России

Регионы России столкнулись с острой нехваткой бензина и дизеля на заправках. Дефицит заметили, в частности, в Самарской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в аннексированном Крыму и Краснодарском крае. Среди причин называют увеличение сроков доставки топлива по железным дорогам, перегруженным из-за санкций и сезонного спроса, пишут «Известия».

О дефиците бензина и дизельного топлива на заправках в российских регионах «Известиям» рассказали представители топливного бизнеса.

Как отметил газете глава работающей на полуострове сети «Мосрегионгаз» Герман Колотов, в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах наблюдается нехватка АИ-95, АИ-92 и дизеля. Он связал задержки с загруженностью железных дорог — поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков.

О схожей проблеме рассказали и в Самарской, Новосибирской и Рязанской областях.