Китай и ЮАР сделали громкое заявление по Украине

Китай и Южно-Африканская Республика заявили, что будут и дальше настаивать на политическом урегулировании войны в Украине. Лидеры стран считают, что только переговоры разрешат «конфликт».

Официальное информагентство правительства КНР «Синьхуа» обнародовало совместное заявление Си Цзиньпина и Сирила Рамафосы, в котором говорится, что ЮАР и Китай поддерживают глобальную систему, в центре которой находится ООН, справедливый международный порядок на основе международного права, что должно регулировать отношения между государствами, а также цели и принципы Устава ООН, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности стран.

«Обе стороны согласились, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом разрешения конфликта в Украине, и они будут продолжать содействовать мирным переговорам и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта. Кроме того, Китай приветствует недавнюю миротворческую миссию Африки, направленную на разрешение конфликта между Украиной и Россией», — сказано в документе.