В результате столкновения с диверсионной группой на границе в Брянской области погиб офицер пограничной службы ФСБ. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на фотографии, распространенные в специализированном канале, посвященном поддержке военных и историям деятельности пограничников.

На предоставленных снимках видно, что 22 августа старший лейтенант Александр Николаев в ходе исполнения служебных обязанностей на российско-украинской границе вступил в столкновение «с многократно превосходящей в живой силе диверсионно-разведывательной группой ВСУ Украины, которая попыталась скрытно проникнуть в глубь территории России», однако погиб во время сражения.

По информации «Осторожно, новости», в ходе боя на границе ранения получили семеро военных. Официальных данных о потерях заявлено не было.

Немного ранее в ФСБ сообщили, что 22 августа в ответ на попытку проникновения на территорию России в Брянской области был проведен масштабный артобстрел. Нарушения государственной границы РФ не допущено, утверждают в ФСБ.

Телеграм-канал Mash пишет, что «остаток украинской группы диверсантов, пытавшейся вчера прорваться в Брянскую область, до сих пор разыскивают в Климовском, Новозыбковском, Клинцовском и Стародубском районах региона. Объявлен план «Перехват». По нашим данным, в составе ДРГ было около 50 человек. К поискам привлечены вертолеты… Личный состав МВД Климовского района перевели в первую степень готовности, в нескольких отделах объявили план «Крепость» для обороны».

Канал «Раньше всех. Ну почти» пишет, что в результате попытки прорыва диверсантов на территорию Брянской области накануне четверо российских военных погибли, еще семеро ранены, среди них двое пограничников.

Напомним, накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о действиях украинских диверсантов, отраженных в районе Климовска. Он заявил, что после «слаженных и героических действий» пограничников, военных и сотрудников Росгвардии были проведены меры для обеспечения безопасности мирного населения.