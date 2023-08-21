Суд решит судьбу стрелка Исмаилова и его подельников

Завершилось предварительное следствие по делу Шахмара Исмаилова, Вугара Гулиева и Рамала Мамедова, обвиняемых в совершении вооруженного инцидента 10 марта этого года в Насиминском районе столицы.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Ахмеда Гулиева, дата подготовительного заседания пока не назначена.

В связи с вооруженным инцидентом 10 марта возле Бакинского государственного цирка арестованы три человека, возбуждено уголовное дело, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД.

В ходе расследования было установлено, что Шахмар Исмаилов, Вугар Гулиев и Рамал Мамедов в сговоре с другими лицами пытались застрелить Ниджата Акперова. Однако последний смог уклониться от пуль и не пострадал. В то же время случайно на месте происшествия оказались Тамерлан Гусейнов (1983 г.р.) и Фаган Рагимли (2002 г.р.), которые получили ранения.

Шахмар Исмаилов, Вугар Гулиев и Рамал Мамедов были задержаны в качестве подозреваемых, им предъявлены обвинения по ст. 29, 120.2.1, 29, 120.2.4 (покушение на убийство группой лиц), 228.2.1 (незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) и другим статьям УК Азербайджана. Решением суда они были арестованы.