В командном соревновании в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета с 25 метров у женщин сборная Азербайджана в составе Зейнаб Султановой, Нигяр Насировой и Нармины Самедовой завоевала серебряные медали.

Сегодня на чемпионате мира по стрельбе в Баку азербайджанские спортсмены завоевали свои первые медали.

Одна из наших медалисток – Зейнаб Султанова, которая также заняла самое высокое место (8-е) среди азербайджанских спортсменок в индивидуальных соревнованиях, так прокомментировала выступление:

«Это моя первая медаль на международных соревнованиях. Очень рада этому. Я 3-4 года занимаюсь стрельбой. Пока у меня не хватает опыта, чтобы завоевать путевку на Олимпиаду. Надеюсь, что постепенно буду подниматься вверх».

Вручавший медали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов верит, что это не последняя награда нашей команды на нынешнем чемпионате мира.

«Конечно, мы все ждали медаль. Наконец-то удалось подняться на пьедестал почета. Очень хотелось бы, чтобы это была наша не последняя награда на нынешнем чемпионате мира.

Поздравляю Федерацию стрельбы Азербайджана и организаторов с прекрасной организацией чемпионата мира! Это говорим не только мы, но и Международная федерация, представители иностранных делегаций.

Я сам пристально слежу за соревнованиями. Либо воочию, либо в режиме онлайн. Верим, что у наших спортсменов будут еще медали».