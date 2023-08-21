Турецкие беспилотники оснастят искусственным интеллектом

В настоящее время ведется работа по внедрению искусственного интеллекта в беспилотные летательные аппараты. Как передает турецкая газета Yeni Şafak, об этом сообщил технический директор компании «Байкар» Сельджук Байрактар.

Байрактар рассказал, что в настоящее время ведутся исследования в области алгоритмов искусственного интеллекта.

Он отметил, что работа в области алгоритмов должна обеспечить безопасность полетов, а также позволить летательным аппаратам видеть и адекватно реагировать на окружающую среду.

«Конечно, мы проводим эти исследования в основном для наших беспилотных летательных аппаратов, но, с другой стороны, мы готовим наш летающий автомобиль, который получил название Cezeri», – добавил Байрактар.