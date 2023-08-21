Завтра будет попрохладнее
24 августа в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром ожидается туман, днем местами вероятны дожди, северо-западный ветер к вечеру будет усиливаться, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью 22-27°, днем 33-36° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 45-50%.
Завтра в районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Однако днем в некоторых северных и западных районах возможны периодические дожди, грозы, кратковременные ливни и град. Ночью и утром в некоторых районах временами туман. Восточный ветер местами усилится.
Температура воздуха ночью 21-26°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 20-25° тепла.