Саркози в восторге от бакинских ресторанов

Экс-президент Франции Николя Саркози в своей новой книге «Время битв» восторженно отозвался о столице Азербайджана Баку, назвав его «безопасным и уверенным в себе городом».

«Баку обладает всеми преимуществами приморского города и в то же время столицы с множеством качественных ресторанов. Здесь много террас. Семьи весело гуляли вдоль моря.

Все в этой среде взывало к искусству, культуре, истории. Баку создавал имидж безопасного, уверенного в себе города. Проспекты были широкими, автомобильное движение довольно интенсивным. Мне почти казалось, что я нахожусь в другом мире, отличном от того, который я только что покинул», - написал экс-президент Франции.

В своей книге Саркози отметил, что Баку настолько впечатлил его, что он пожалел, что визит в Азербайджан был столь краток и он не остался ночевать в этом городе.