Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе состоявшегося накануне заседания суда бывшая чиновница заявила, что уже два года сталкивается с клеветой и стала жертвой ошибок своей сестры Илькнур.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу бывшего председателя муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиевой и ее сестры Илькнур Алиевой (Туркут), обвиняемых в мошенничестве.

Однако потерпевшая Гюльназ Мамедова заявила, что виноваты обе сестры. После этого между сторонами возник спор. Дочь потерпевшей, сидевшая в зале, на повышенных тонах начала спорить с Алиевой. Судья вывел девушку из зала и предупредил ее мать: «Вы получали разрешение суда, когда брали деньги, занимались панибратством? Это все результат вашей жадности».

Позже в ходе заседания адвокат Айтадж Алиевой, Джейхун Юсифов, внес несколько ходатайств. Защитник просил суд вызвать в суд двух следователей, фигурирующих в уголовном деле, проверить аудиозапись по уголовному делу, а также утверждение, что Алиева страдает рядом заболеваний, и по этой причине выбрать меру пресечения в отношении нее, не связанную с арестом.

Суд отклонил ходатайство об изменении меры предварительного заключения.

Судья спросил Айтадж Алиеву, на что она потратила деньги, полученные от торговли золотом. Бывшая чиновница вновь обвинила во всем сестру.

Судебный процесс продолжится 10 октября.

Айтадж Алиева и ее сестра Илькнур обвиняются в совершении мошенничества в отношении граждан. По данному уголовному делу проходят одиннадцать потерпевших, общая сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, составляет около одного миллиона манатов. Сестрам предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Помимо этого, Айтадж Алиева признана также виновной в подделке и продаже документов на землю от имени муниципалитета Бинагадинского района. Айтадж Алиева находится под арестом в СИЗО, Илькнур Алиеву перевели под домашний арест. Сестры не признали себя виновными по предъявленным обвинениям.