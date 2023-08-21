Россия научилась закупать запчасти для самолетов

Российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 года закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сумма может не учитывать всех поставок, сообщает Reuters.

Оборудование варьировалось от предметов первой необходимости, которые нужны для поддержания самолета в летной годности, таких как устройства Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, дисплеи в кабине и шасси, до более обыденных запасных частей, таких как кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов.

Таможенные записи показали, что детали попали в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан. Эти государства не одобрили западные санкции в отношении России.