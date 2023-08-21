Пожар на Гавайях: пугающее число пропавших без вести
Более тысячи человек считаются пропавшими без вести в результате пожаров на гавайском острове Мауи в начале августа. Об этом сообщил Стивен Меррилл, специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) США.
Он отметил, что список пропавших ежедневно уменьшается, поскольку ФБР убеждается в целости и невредимости найденных людей. Из первоначально заявленных 2500 пропавших было подтверждено, что примерно 1400 из них живы.
В ожидании новостей о судьбах сотен близких семьи на Мауи впадают во все большее отчаяние. В некоторых случаях поисковые группы, которые прочесывают завалы в Лахайне, бывшей столице Гавайского королевства, находят только кости или фрагменты тел, что усложняет задачу идентификации людей.
Пожары на Мауи начались 8 августа. Из-за долгосрочной засухи, сильного ветра и человеческого фактора огонь быстро распространился и почти полностью уничтожил популярный курорт Лахайну, который каждый год посещают до двух миллионов туристов.
Как пишет The New York Times, подтвержденное число погибших в результате пожаров 8 августа составляет 115 человек, что является самым смертоносным лесным пожаром в США более чем за столетие.
Во время пожара власти Лахайны не включили сирены о приближении пожара, что привело к тому, что многие узнали о катастрофе только в последний миг. Более того, единственная асфальтированная дорога из города была перекрыта огнем и упавшими линиями электропередач, в результате чего в попытке спастись люди погибали в своих автомобилях.