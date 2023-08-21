Пожар на Гавайях: пугающее число пропавших без вести

Более тысячи человек считаются пропавшими без вести в результате пожаров на гавайском острове Мауи в начале августа. Об этом сообщил Стивен Меррилл, специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Он отметил, что список пропавших ежедневно уменьшается, поскольку ФБР убеждается в целости и невредимости найденных людей. Из первоначально заявленных 2500 пропавших было подтверждено, что примерно 1400 из них живы.

В ожидании новостей о судьбах сотен близких семьи на Мауи впадают во все большее отчаяние. В некоторых случаях поисковые группы, которые прочесывают завалы в Лахайне, бывшей столице Гавайского королевства, находят только кости или фрагменты тел, что усложняет задачу идентификации людей.