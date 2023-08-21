Украина снижает нефтедоходы России

Компании, страхующие перевозки российской нефти по Черному морю, уведомили фрахтователей судов о повышении премии за «военный риск» из-за продолжения боевых действий. Это увеличит общие расходы России на экспорт топлива, которые и так сильно выросли после начала военных действий в Украине.

Как пишет Reuters со ссылкой на трейдеров, премия за военный риск (дополнительная выплата в качестве компенсации за принятие дополнительного, необязательного риска) была повышена с 1 процента от стоимости груза до 1,2-1,25 процента. Теперь каждый рейс подорожает на 200 тысяч долларов за один танкер типа Suezmax (до 200 тысяч тонн нефти), если российское топливо будет поставляться в Индию.

Общая стоимость премии составит почти 1 миллион долларов за танкер. Агентство отмечает, что в разгар кризиса и санкций российские компании платили за транспортировку и фрахт до 20 миллионов долларов за судно — сумма составляет более трети стоимости каждого груза.

Увеличение премии коснулось только танкеров с российской нефтью и нефтепродуктами. В то же время надбавка к грузам казахстанского топлива остается на прежнем уровне. Один из трейдеров объяснил, что это связано с тем, что поставки российской нефти связаны с более высокими рисками, чем грузы других поставщиков. Однако, по его мнению, в текущей ситуации страховщики имеют право повысить цены для всех, кто работает в российских черноморских портах.

Беспокойство на нефтяном рынке усилилось после заявления экономического советника президента Украины Олега Устенко. Он сказал, что все передвигающиеся по Черному морю российские суда являются действительными военными целями Киева. Так, по его словам, Украина отреагирует на срыв зерновой сделки из-за России и серию ракетных ударов по украинским сельскохозяйственным складам и портам.