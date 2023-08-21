Известный режиссер заступился за «жизни русских». Киев ему ответил

Данилов написал: «Война — это не фильм, где актеры играют жизнь и смерть. За каждым живым российским террористом стоит мертвый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача».

Данилов также добавил: «Простой совет известному режиссеру: представить, что в его город каждый день летит российская ракета, что его отца или мать убили, внука увезли в Россию, а до этого русский мародер изнасиловал его жену, сжег дом. В этом случае абстракция лицемерного «гуманизма» приобретает совершенно иные черты - реальной, а не выдуманной жизни».

После того как стало известно о решении Дании передать Украине истребители F-16, Ларс фон Триер выразил свою точку зрения в Х: «Жизни русских также важны». Эту запись режиссер адресовал Владимиру Зеленскому, Владимиру Путину и премьер-министру Дании Метте Фредериксен.