Ниджат Абасов в шаге от медали Кубка мира

Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку проходят ответные партии финала и матча за 3-е место в мужском турнире.

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов в споре за бронзовую медаль черными фигурами пытается отстоять ничью в противостоянии со вторым номером текущего мирового рейтинга американцем Фабиано Каруаной.

В первой партии Ниджат после грубейшей ошибки Каруаны одержал победу.

В финальном матче встречаются обидчик Ниджата в полуфинале Магнус Карлсен и индийский вундеркинд Рамешбабу Прагнанандха. В первом поединке соперники сыграли вничью. Сегодня Карлсен будет играть белыми. Вчера норвежец пожаловался на то, что отравился. Правда, не уточнил, чем именно. Хочется верить, что сегодня Магнус чувствует себя лучше и порадует поклонников яркой игрой.

Возвращаясь к выступлению Ниджата Абасова, напомним, что на пути к матчу за 3-е место он поочередно прошел зимбабвийца Макото Родвелла, француза Лорана Фрессине, нидерландца Аниша Гири, россиянина Петра Свидлера, Салеха Салема из ОАЭ и Сантоша Гуджрати Видита из Индии.

Ниджат уступил в полуфинале Карлсену со счетом 0,5:1,5. Пробившись в полуфинал, азербайджанский гроссмейстер практически гарантировал себе участие в турнире претендентов на чемпионскую корону. Как известно, согласно регламенту, в нем получат право сыграть трое лучших шахматистов по итогам Кубка мира. Но Магнус Карлсен уже заявил, что играть в претендентском турнире не будет. Это означает, что Ниджат Абасов в любом случае окажется в заветной тройке.

Впрочем, сегодня он может снять все вопросы по этому поводу, заняв 3-е место и уже официально гарантировав себе путевку в турнир претендентов.

Выход в полуфинал Кубка мира – это второй результат за всю историю выступления азербайджанских шахматистов на этом соревновании. Лучшего результата добивался только Теймур Раджабов, ставший обладателем трофея в 2019 году. Шахрияру Мамедъярову и Вугару Гашимову удавалось добраться до четвертьфинала.