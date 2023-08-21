Зеленский о контрнаступлении: Сложно, но идем вперед

Украина понемногу движется вперед, хотя это и очень трудно из-за того, что россияне плотно минируют территорию. Так президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о контрнаступлении.

«Мы сегодня говорили с премьер-министром. Если вы не против, не все буду публично говорить, но мы видим, что на нескольких направлениях мы идем вперед. Нам очень сложно, очень плотное минирование, просто тысячи мин – это то, что оставляет после себя Россия. Самая главная тенденция, о которой мне ежедневно докладывают военные, мы постоянно и постоянно движемся вперед. Да, понемногу, но направление правильное», - сказал президент Украины.