Пропавшего в Дашалты Гусейнова похоронили спустя 31 год

На похоронах присутствовали члены его семьи, представители общественности.

Гюльверди Гусейнов (1951 г.р.) пропал без вести 26 января 1992 года в селе Дашалты Шушинского района.

Отметим, что недавно был обнародован список пропавших без вести, личность которых установили в результате исследований останков, найденных в массовом захоронении. Известно, что 11 из них были военнослужащими, 4 - гражданские лица.

Напомним, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы обнаружили массовое захоронение. В результате раскопок, проведенных там же с 1 по 15 августа, найдены останки еще 17 человек.

Ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кельбаджаре, Агдаме и других освобожденных от армянской оккупации населенных пунктах.