Пилот и его семья находятся в Украине, его семью заранее вывезли из России. Ми-8 и детали к истребителям остались в Украине. Вертолет, по данным СМИ, находится в Киеве.

В ходе операции российский вертолет, выполнявший рейс между двумя авиабазами и перевозивший детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ, приземлился в Харьковской области. Двое членов экипажа, не знавшие, куда они летят, были ликвидированы, пишет одно из украинских изданий, в то время как другое сообщает, что они сдались в плен.

Вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины, которая длилась более 6 месяцев, пишут украинские СМИ.

*** 15:53

Российский вертолет Ми-8 вместе с экипажем перелетел на территорию Украины и приземлился в Полтаве. Экипаж сдался в плен. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на российский пропагандистский канал, который объяснил причины перелета навигационными ошибками.

Бутусов назвал ложью заявления российской стороны о том, что вертолет случайно сел на аэродром в украинской Полтаве из-за ошибок в навигации, указав на то, что данный аэропорт находится примерно в 300 км от линии фронта. Кроме того, вертолет летел на низкой высоте, а ошибиться в таких условиях сложно.

Если данная информация подтвердится, это будет первый случай сдачи российской военной техники Украине.

По словам Бутусова, источники в ВСУ подтверждают информацию о том, что российский боевой вертолет приземлился на одну из украинских авиабаз некоторое время назад.