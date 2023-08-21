В сообщении МЧС говорится, что по окончании 44-дневной Карабах ской войны в операции по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, наряду с сотрудниками соответствующих структур, задействована и военная часть специального назначения Спасательной службы особого риска МЧС. Операции проводятся по назначенным направлениям, в селах и поселках, а также на окраинах водоемов, вдоль водоканалов. Сотрудники оснащены самым современным оборудованием и прошли аккредитацию, участвуя в международных курсах в этой области.

В работах по разминированию противопехотных и противотанковых мин на освобожденных от оккупации территориях также используются современные роботы-саперы GCS-200.

В разминировании принимают участие и специально обученные собаки, способные обнаруживать большое количество мин и взрывчатых веществ. Необходимость в таких собаках возникла из-за того, что масштабы загрязнения территорий неразорвавшимися боеприпасами слишком велики.

Несмотря на использование при разминировании современной техники, массовое загрязнение минами территорий, непредоставление до сих пор Арменией точных карт минных полей создают большие трудности при определении местонахождения мин и разминировании.