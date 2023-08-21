Хикмет Гаджиев: Почему армяне отказываются пользоваться Агдамской дорогой?

Нежелание Арменией использовать дорогу Агдам – Ханкенди для доставки товаров в Карабах связано со стремлением препятствовать процессу реинтеграции армян этого региона в азербайджанское общество и сохранить марионеточный режим на территории Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью изданию Politico.

«Почему армяне отказываются пользоваться Агдамской дорогой? Потому что они не стремятся к реинтеграции и хотели бы сохранить свой незаконный марионеточный режим на территории Азербайджана», - заявил Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что Баку хочет доставки товаров в Карабах по Агдамской дороге по той причине, что данный маршрут исторически связывает Карабах с остальной частью Азербайджана, он также менее затратный и более удобный.