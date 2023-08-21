Индия показала России, как надо садиться на Луну

Индия официально стала четвертой страной, которая смогла совершить посадку аппарата на Луну. Миссия "Чандраян-3" совершила спуск аппарата "Викрам" в запланированном регионе. Об этом сообщило индийское космическое ведомство во время прямой трансляции посадки аппарата "Викрам" на поверхность спутника Земли. Эта миссия ознаменовала ключевой момент для космических амбиций Индии.

Стоит отметить, что начавшийся в четверг спусковой аппарат "Викрам", на борту которого находится луноход, в своей завершающей фазе полета провел поиск наиболее подходящего места для посадки с помощью модулей "Чандраян-3" и "Чандраян-2".