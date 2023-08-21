По Лачинской дороге продовольствие, а через Агдам – стройматериалы и топливо?

Илькин Шафиев, автор haqqin.az 16:50

Армянские сепаратисты в Карабахе согласились открыть дорогу Агдам - Ханкенди. Как отмечается в армянских СМИ, во время вчерашней «встречи», проведенной лидером сепаратистов Араиком Арутюняном, этот вопрос даже не выносился на обсуждение, а был преподнесен в качестве уже свершившегося факта. Создается ощущение, что решение об использовании Агдамской дороги было принято на каком-то совершенно другом уровне, кулуарно. Не исключено, что такая договоренность была достигнута в ходе переговоров, проведенных при посредничестве российских миротворческих сил.

Армянские источники утверждают, что в ближайшие дни Карен Матевосян, провозгласивший себя «командующим силами самообороны Карабаха», возьмется за очистку дороги Агдам – Ханкенди от бетонных блоков. Напомним, заграждения были установлены по указанию Рубена Варданяна, российского миллиардера армянского происхождения. Сам Варданян, кстати, до сих пор выступает против открытия Агдамской дороги и принуждает Араика Арутюняна уйти в отставку. Матевосян, напротив, призывает всех объединиться вокруг Арутюняна и прекратить распри. В противном случае он грозится взять все полномочия в свои руки, распустить «парламент» и создать «чрезвычайную комиссию». Его активность не осталась без внимания: правоохранительные органы Азербайджана уже возбудили против Матевосяна уголовное дело по нескольким статьям и объявили его в розыск. Отметим любопытную деталь. Армянские источники утверждают, что по маршруту Агдам – Ханкенди планируется транспортировка строительных материалов и дизельного топлива, а также лекарств; при этом продовольствие будет доставляться российскими миротворцами по дороге Лачин – Ханкенди. Передвижение карабахских армян в Армению, как и прежде, будет возможно через азербайджанский пограничный пункт. Также ожидается, что дорога Агдам - Аскеран - Ханкенди - Шуша будет открыта для использования азербайджанской стороной.