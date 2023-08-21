По Лачинской дороге продовольствие, а через Агдам – стройматериалы и топливо?
Армянские сепаратисты в Карабахе согласились открыть дорогу Агдам - Ханкенди. Как отмечается в армянских СМИ, во время вчерашней «встречи», проведенной лидером сепаратистов Араиком Арутюняном, этот вопрос даже не выносился на обсуждение, а был преподнесен в качестве уже свершившегося факта.
Создается ощущение, что решение об использовании Агдамской дороги было принято на каком-то совершенно другом уровне, кулуарно. Не исключено, что такая договоренность была достигнута в ходе переговоров, проведенных при посредничестве российских миротворческих сил.
Армянские источники утверждают, что в ближайшие дни Карен Матевосян, провозгласивший себя «командующим силами самообороны Карабаха», возьмется за очистку дороги Агдам – Ханкенди от бетонных блоков. Напомним, заграждения были установлены по указанию Рубена Варданяна, российского миллиардера армянского происхождения. Сам Варданян, кстати, до сих пор выступает против открытия Агдамской дороги и принуждает Араика Арутюняна уйти в отставку. Матевосян, напротив, призывает всех объединиться вокруг Арутюняна и прекратить распри. В противном случае он грозится взять все полномочия в свои руки, распустить «парламент» и создать «чрезвычайную комиссию». Его активность не осталась без внимания: правоохранительные органы Азербайджана уже возбудили против Матевосяна уголовное дело по нескольким статьям и объявили его в розыск.
Отметим любопытную деталь. Армянские источники утверждают, что по маршруту Агдам – Ханкенди планируется транспортировка строительных материалов и дизельного топлива, а также лекарств; при этом продовольствие будет доставляться российскими миротворцами по дороге Лачин – Ханкенди. Передвижение карабахских армян в Армению, как и прежде, будет возможно через азербайджанский пограничный пункт. Также ожидается, что дорога Агдам - Аскеран - Ханкенди - Шуша будет открыта для использования азербайджанской стороной.
Судя по всему, армяне все-таки решили действовать по представленному российской стороной плану, согласно которому следовало открыть дорогу Агдам – Ханкенди, а спустя 24 часа после этого организовать перевозку грузов по дороге Лачин – Ханкенди. После этого в Евлахе планировалось провести встречу представителей армянской общины Карабаха с представителями Азербайджана. Однако армяне Карабаха в последний момент нарушили эту договоренность и выдвинули дополнительные условия. Теперь же они понимают, что российский план действий является для них единственной надеждой.
Помимо этого, армянские источники сообщают, что Азербайджан будет снабжать территории, находящиеся под контролем российских миротворцев, газом и электроэнергией. Соответствующие детали должны обсуждаться на будущих встречах представителей карабахских армян с властями Азербайджана.