Угандийцев приобщают к русскому миру

С 14 по 27 августа 2023 года в Кампале (Уганда) проходит дневной летний лагерь по изучению русского языка и культуры, а также с базовыми занятиями по финансовой грамотности, организованный Ассоциацией русскоговорящих женщин в Уганде «Росинка», где открыт Кабинет Русского мира для школьников и детей соотечественников.

Лагерь проходит на территории отеля «Ньянге резорт и Марина» на берегу озера Виктория. В проекте принимают участие 30 подростков, граждан Уганды.

Целью проведения летнего лагеря является укрепление связей с молодыми соотечественниками, проживающими за рубежом, изучение базового уровня русского языка иностранцами, а также информирование о возможностях обучения в РФ.

В программу лагеря входят занятия по русскому языку, русской культуре, игровые занятия по финансовой грамотности, а также народные игры и забавы.