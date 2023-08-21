Посол Украины в Турции: Никто не вправе…

Никто не имеет права торговать территорией Украины и только украинский народ решит, каким должно быть урегулирование, заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар агентству «Анадолу».

Посол поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкий народ и государство за поддержку территориальной целостности, независимости Украины и ее права на существование.

Боднар также назвал ошибочным заявление главы офиса генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена о том, что Киев может отказаться от части территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО. Он напомнил, что Йенсен уже извинился за свои слова.

Украинский дипломат прокомментировал и слова бывшего президента Франции Николя Саркози об «иллюзорности» планов Украины вернуть Крым. По словам Боднара, слова Саркози отражают его личное мнение и не имеют ничего общего с реалиями и позицией французского руководства.