В XalqOnline доступна Система мгновенных платежей для корпоративных клиентов

Предоставление данной услуги позволит клиентам банка осуществлять онлайн-переводы между счетами юридических лиц и предпринимателей, налоговые и иные платежи в режиме непрерывной доступности 24/7, через банковские счета, используя упрощенные идентификаторы.

Халг Банк представил очередное цифровое решение и сделал банковские операции через Систему мгновенных платежей (СМП) доступными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе интернет и мобильного банкинга XalqOnline.

Кроме того, важно отметить, что помимо оперативного осуществления переводов внутри страны в манатах, предоставляемое решение также обеспечивает мгновенное зачисление платежей на счет. Это значительно упрощает возможность предпринимателям совершать разнообразные платежи без необходимости ожидания начала рабочего дня.

Также стоит отметить, что клиенты, не имеющие регистрации в СМП, могут легко зарегистрироваться через платформу XalqOnline. Возможность проведения операций через СМП предоставляется как в рамках системы XalqOnline, так и в филиальной сети Халг Банка.

Подробную информацию о Системе мгновенных платежей, разработанной Центральным банком Азербайджанской Республики, можно получить на официальном сайте: https://anipay.az.