Дело бывших чиновников Минобороны направили в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны Азербайджана - Фикрета Мирзоева, Махира Ширванова и Меликмамеда Гурбанова, обвиняемых в растрате в крупном размере.

Как стало известно haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены для рассмотрения в Бакинский военный суд.

Уголовное дело бывшего начальника Управления по эксплуатации жилья Минобороны Фикрета Мирзоева находится в производстве судьи Джамала Рамазанова, бывших начальников Управления закупок и снабжения Минобороны Меликмамеда Гурбанова и Махира Ширванова - судей Рафика Аббасова и Зейнала Агаева соответственно.

Указанные лица были арестованы в начале прошлого года. Им предъявили обвинение по статье 179.4 (хищение в особо крупных размерах) УК Азербайджана.