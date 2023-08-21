Специалист Минздрава призвал есть фрукты, а молоко не пить

При смене режима питания в летние месяцы может наблюдаться усталость и слабость.

Как сообщает haqqin.az, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, гастроэнтеролог Эмин Мамедов, говоря о правильном питании в летние месяцы в прямом эфире на странице Министерства в Instagram.

По словам специалиста, летом следует отдавать предпочтение большему количеству фруктов и овощей. Кроме того, поскольку летом организм человека испытывает серьезную потерю жидкости, важно обильное ее потребление: «В этот сезон следует уделять особое внимание потреблению фруктов и овощей. Следует избегать продуктов, приготовленных из сметаны, майонеза, молока, рыбы и фарша».

Гастроэнтеролог сказал, что фрукты и овощи следует принимать в свой сезон: «Люди заготавливают фрукты и овощи на зиму, не употребляя их свежими. Важно есть фрукты в свежем виде. Пищевая ценность консервов очень низкая. У тех, кто потребляет консервы, выше вероятность возникновения желчнокаменной болезни».

Эксперт добавил, что в летний сезон рекомендуется обильное потребление витамина C: «В это время года рекомендуется употреблять фрукты и овощи, содержащие витамин С. Летом приготовленную пищу лучше съедать в этот же день, а не оставлять на завтра. Следует соблюдать осторожность при употреблении недоваренного мяса и мясных продуктов».