Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев в Шуше

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев, первые леди Мехрибан Алиева и Зироатхон Мирзиёева приехали в Шушу.

Главы государств и первые леди побывали в мечети «Саатлы», ознакомились с выставкой «Гейдар Алиев и Карабах» в Центре творчества, восстановленном Фондом Гейдара Алиева, обстрелянными армянами в Шуше во время оккупации памятниками Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибекову.

После ознакомления с генеральным планом города Шуша президенты и их супруги посетили источник Натаван, мечеть Юхары Говхарага, Дом-музей Бюльбюля, усадебный комплекс Мехмандаровых и побывали на Джыдыр Дюзю.