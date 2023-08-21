Американские войска десантировались в Грузии

Многонациональные учения Agile Spirit-2023 начались в Грузии с воздушно-десантного компонента, сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии.

"Грузия уже в 11-й раз принимает учения Agile Spirit-2023. Первый показательный компонент учений состоялся на территории военного аэродрома Вазиани", - говорится в сообщении.

Личный состав 173-й десантной бригады Европейского командования США осуществил высадку на территории аэродрома. Военные США десантировались из американского многоцелевого военно-транспортного самолета C-17, добавили в Минобороны.