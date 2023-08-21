Молодой российский ученый сорвался в пропасть

Молодой российский ученый Дмитрий Федянин погиб в немецких Альпах. Тело 34-летнего мужчины нашли у подножия 2100-метрового пика Хоэр Лафельд в национальном парке Берхтесгаден. Судмедэксперты установили, что россиянин упал примерно со 150-метровой высоты.

Баварская полиция пришла к выводу, что Федянин пошел по нехоженому маршруту, на который его вывело приложение для хайкинга, поскользнулся на мокрой траве и сорвался в пропасть. Гулял по горам он в одиночку.

О пропаже ученого стало известно еще 12 августа, когда заволновался хозяин дома, где жил россиянин. На поиски еще ушло несколько дней. Федянин изучал ультрафиолетовое излучение, был выпускником московского Физтеха, а в последние годы жизни он работал старшим научным сотрудником отделения нанооптики Зигенского университета в Германии.