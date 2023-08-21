Сабина Гаджиева - доктор наук в области архитектуры, с 2019 года профессор Азербайджанского университета архитектуры и строительства. С 2005 по 2009 год руководила международными проектами, реализуемыми по инициативе ЮНЕСКО совместно с Университетом Миннесоты США и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства, на тему «Историческая часть Баку – инвентаризация исторических зданий Ичери-Шехер», и совместно с Университетом Флоренции на тему «Культурное наследие и местное развитие». Соавтор ряда проектов по реставрации и консервации исторических памятников. Член правления Союза архитекторов Азербайджана. Соответствующим распоряжением президента Азербайджана награждена медалью «Терегги», удостоена почетного звания «Заслуженный архитектор». Распоряжением президента Азербайджана от 1 марта 2023 года назначена главой Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры. Гаджиева соавтор и участник совместного азербайджано-норвежского проекта «Kиш», посвященного реставрации и музеизации расположенного в Шекинском районе Азербайджана древнего храма, совместного азербайджано-норвежского проекта «Нидж» по реставрации церкви в Габалинском районе, совместного азербайджано-американского проекта «Гум» по консервации церкви в Гахском районе, проекта «Юхары Баш» по восстановлению и охране архитектурного наследия на территории Государственного историко-архитектурного заповедника, а также проекта восстановления и охраны архитектурного наследия на территории Государственного историко-архитектурного и этнографического заповедника «Хыналыг».

Представляем вниманию читателей haqqin.az беседу с Сабиной Гаджиевой, руководителем Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.

- Как идет изучение состояния историко-архитектурных памятников в Азербайджане, осуществляется ли контроль за организацией охраны?

- Государственная служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры осуществляет контроль находящихся под государственной охраной 4331 из 6308 памятников, включенных в реестр, а также свыше 1400 объектов историко-культурного значения, зарегистрированных как вновь обнаруженные памятники. Надзор обеспечивается непосредственно охранниками памятников 5 региональных управлений Госслужбы.

В настоящее время продолжаются мониторинги, начавшиеся Госслужбой в апреле этого года, с целью усиления охраны находящихся на территории страны историко-архитектурных памятников и предотвращения фактов незаконного вмешательства в облик памятников. Посредством мониторингов изучается фактическое и техническое состояние памятников. На основе итогов мониторинга определяются основные направления улучшения работы по охране памятников, их реставрации и консервации, и предпринимаются соответствующие меры. Конечно же, реставрация памятников – процесс, требующий достаточно времени и профессионального подхода. В то же время памятники, в соответствии с приоритетами, поэтапно включаются в инвестиционный список, и планируются реставрационно- консервационные работы. Мы также работаем над созданием реставрационных процессов государственно-частного партнерства.

- В настоящее время какие памятники находятся в процессе реставрации?

- В данный момент Госслужба продолжает работы по реставрации и консервации памятника мирового значения Чираггала, в то же время проанализированы осуществленные до сих пор работы и планируется разработка проекта по созданию на этой территории современной инфраструктуры.

Приведем другой пример: несколько лет назад в результате обрушения крыши Круглого замка (крепость Зиндан), расположенного в городе Лянкяран, памятник находился в аварийном состоянии. Мы, используя внутренние возможности, предприняли необходимые меры в направлении охраны крепости и предотвращения эрозии от природных условий, проведя работы по очистке и восстановлению внутри и вокруг крепости.

Был проведен осмотр ряда памятников, расположенных в Гахском районе и Шемахе, и осуществляются мероприятия по их восстановлению. Также были организованы посещения заповедников «Гобустан», «Илису», «Пир Гусейн», «Кешикчидаг», «Авей» и «Загатала», проанализировано их нынешнее состояние и по итогам анализа запланировано принятие соответствующих мер.

- В последнее время наблюдаются случаи вмешательства в памятники в Баку и регионах страны. Какие эффективные меры могут быть предприняты для комплексного решения этой проблемы?

- Да, к сожалению, мы часто сталкиваемся с фактами вмешательства в наши памятники. За последние 6 месяцев был предпринят ряд шагов в направлении усиления охраны памятников. Вмешательства в памятники, расположенные как в столице, так и в регионах, были немедленно предотвращены и приняты необходимые меры.

Владельцам и пользователям памятников, где зафиксирован факт вмешательства, разъясняются требования законодательства. В то же время подготовлен и направлен в соответствующие государственные органы для принятия соответствующих мер список находящихся в аварийном состоянии памятников-зданий, являющихся жилыми домами, и других.

Считаем, что необходима большая просветительская работа, чтобы изменить отношение к историческим памятникам. Гражданам следует с особой чуткостью подходить к охране памятников. Как раз пользуясь случаем, хотела бы отметить, что мы призываем наших граждан, во владении или собственности которых находятся исторические постройки (памятники), внимательно относиться к их охране, а также к сохранению художественно-эстетического облика города и района, и просим лиц, желающих проводить реставрационные работы, соблюдать требования законодательства.

- С утверждения реестра памятников прошло много лет. За прошедший период были обнаружены новые памятники. Какие шаги предпринимаются для внесения их в реестр?

- Одной из основных задач, которые предстоит осуществить, является обновление реестра недвижимых историко-культурных памятников. Последний список был утвержден в 2001 году. И есть серьезная необходимость в обновлении этого списка. Поскольку с момента составления существующего реестра прошло много времени, и существует достаточное количество памятников, не внесенных в этот список.

В то же время в результате проведенного анализа было установлено, что в списке имеется ряд недочетов, в том числе несоответствия и неточности в названиях, датах и других сведениях памятников. Подготовка нового реестра обеспечит включение отсутствующих в существующем списке памятников, а также позволит уточнить и обновить информацию о некоторых исторических памятниках из фактического списка.

Следует также отметить, что идет осмотр памятников в Нахчыване. Анализируется их текущее состояние и планируется разработка стратегии в связи с направлениями дальнейшего развития.