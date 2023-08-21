Отправьтесь с детьми в Диснейленд с премиальными картами Visa от банка ABB

Этой возможностью могут воспользоваться все владельцы премиальных карт банка Visa. Для этого необходимо до 20 сентября текущего года производить оплату дебетовыми/кредитными картами банка АВВ Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite. Согласно условиям, каждый, кто произведет оплату в сумме 100 AZN (USD, EUR, GBP), получает один шанс.

Банк АВВ совместно с долгосрочным партнером Visa создал отличную возможность для клиентов. В честь 100-летия Диснея дан старт лотерейной кампании только для клиентов банка АВВ. Кампания дает возможность получить семейное путешествие в Калифорнию, Лапландию, Лондон.

Лотерея состоит из одного тиража, который пройдет 10 октября в главном офисе банка АВВ. Розыгрыш тиража будет вживую транслироваться на официальной странице банка в Facebook. Победители будут выбираться случайным методом с помощью специального программного обеспечения.

Будет 3 победителя лотереи. Они получат следующие подарки:

1-е место – турпакет в Калифорнию (авиабилеты, трансфер, размещение на 8 ночей в четырехзвездочном отеле, ежедневное питание, частный урок по серфингу, различные туры, бесплатные билеты в театры, страхование путешествия).

2-е место – турпакет в Лапландию (авиабилеты, трансфер, размещение на 5 ночей в четырехзвездочном отеле, ежедневное питание, билеты на различные туры, аттракционы, страхование путешествия, помощь в подготовке документов для путешествия).

3-е место – турпакет в Лондон (авиабилеты, размещение на 5 ночей в отеле, ежедневное питание, мастер-класс по изготовлению макарон, карта путешествий Лондона, страхование путешествия, помощь в подготовке документов для путешествия).

Каждый подарочный пакет рассчитан на 4 человека – 2 взрослых и 2 детей до 16 лет.

Оплата сумм с карт клиентов, имеющих несколько премиальных карт Visa, будет подсчитана в итоге кампании. Таким образом, итог количества оплат повысит шансы клиента. Каждый клиент может стать победителем один раз.

Сотрудники банка ABB и их близкие родственники в лотерее не участвуют. Подробную информацию об условиях лотереи можно получить здесь. Заказать онлайн премиальные карты Visa от банка ABB можно здесь. Победители могут выбрать дату путешествия самостоятельно. Лотерейный пакет можно использовать в течение 1 года со дня розыгрыша.

Информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.