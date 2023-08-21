Эрдоган рассказал о твердой позиции по Крыму

Анкара не признает аннексию Крыма и с самого первого дня решительно отстаивает нелегитимность этого шага. Как передает агентство «Анадолу», об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам III Саммита лидеров Крымской платформы, которая началась в среду, 23 августа в Киеве.

В начале своей речи Эрдоган поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского, а также других высокопоставленных лидеров государств и правительств, включая национального лидера крымских татар, народного депутата Украины Мустафу Крымоглу.

Президент Турции также поздравил участников форума с Днем флага и Днем независимости Украины. Он подчеркнул, что Крымская платформа, созданная с целью более эффективного отстаивания крымского дела мирными средствами, придаст силу тем посланиям, которые они стремятся донести до жителей Крыма.

Эрдоган продолжил свою речь, подчеркнув, что Турция не признает аннексию Крыма и с самого первого дня решительно отстаивает нелегитимность этого шага.

«Турция не признает аннексию Крыма и мы также сохраняем свою позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы на всех площадках заявляем о том, что Крым является частью Украины, особенно в Организации Объединенных Наций. Обеспечение безопасности и благополучия наших соотечественников, одного из коренных народов Крыма - крымских татар, также является одним из наших приоритетов», – сказал Эрдоган.

Эрдоган выразил убеждение, что война в Украине должна завершиться справедливым и прочным миром.

«В связи с этим я вновь выражаю надежду на освобождение заместителя председателя Национального собрания крымских татар Наримана Джеляла и его коллег, находящихся в заключении. Как я всегда говорил, в войне нет победителей, а в мире нет проигравших. Исходя из этого понимания, мы сохраняем убежденность в том, что война, продолжающаяся уже почти два года, должна быть завершена справедливым и прочным миром. В этом процессе мы прилагаем интенсивные усилия, чтобы сохранить открытыми каналы связи, чтобы остановить кровопролитие и подготовить стороны к переговорам», — отметил он.

Эрдоган также сообщил, что работы по возрождению Черноморской инициативы продолжаются. Он подчеркнул важность избегания шагов, которые могут усилить напряжение в регионе и на Черном море. Президент Турции подчеркнул свою решимость способствовать установлению мира и подчеркнул, что стабильность в Черноморском регионе будет важным вкладом в мировое спокойствие.

В заключение Эрдоган подтвердил поддержку территориальной целостности Украины, включая Крым, и выразил надежду, что регион скоро обретет атмосферу мира.